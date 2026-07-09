Valentina Ferragni | Al mio ex scrivono che ha fatto bene a lasciarmi perché sono grassa Io mi faccio una risata

Valentina Ferragni ha raccontato di aver ricevuto commenti sui social che elogiano l’ex partner per averla lasciata, scrivendo che aveva fatto bene perché è grassa. La influencer ha commentato di aver preso tutto con ironia, senza lasciarsi condizionare dalle parole offensive. La discussione si è concentrata sulle critiche rivolte al suo aspetto fisico, che Ferragni ha affrontato senza perdere il sorriso.

Valentina Ferragni ha parlato del rapporto con il suo corpo e delle continue critiche che riceve sui social: "Sotto i post del mio ex scrivevano 'hai fatto bene a lasciarla perché è grassa'. A me non interessa se non entro in una taglia 38". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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