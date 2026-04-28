san giovanni valdarno accoglie il nono torneo internazionale di minibasket masaccio

Da venerdì 30 aprile a lunedì 3 maggio, San Giovanni Valdarno ospiterà la nona edizione del torneo internazionale di minibasket “Masaccio”. L’evento coinvolgerà squadre provenienti da diversi paesi e si svolgerà presso strutture sportive della città. La manifestazione si svolge in quattro giorni e prevede numerose partite dedicate alle categorie giovanili, con match che si terranno durante tutto il fine settimana.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Dal 30 aprile al 3 maggio San Giovanni Valdarno ospiterà la nona edizione del Torneo internazionale di minibasket “Masaccio”, appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo giovanile, organizzato dall’Asd Centro Minibasket Valdarno con il patrocinio e il contributo del Consiglio regionale della Toscana, del Comune di San Giovanni Valdarno, il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro e in collaborazione con la società sportiva dilettantistica Palagalli. La manifestazione è sponsorizzata da Duferco Energia. Per quattro giorni la città si trasformerà in un punto di incontro per giovani atleti, famiglie e società sportive provenienti dall’Italia e dall’estero, dando vita a un evento che unisce competizione, socializzazione e scambio culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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