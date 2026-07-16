Vaccino Covid medici no-vax reintegrati giusto restituire loro dignità una questione di verità prima che di giustizia

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giudice ha deciso di reintegrare medici considerati “no-vax” che sono stati sospesi durante la pandemia per aver criticato le linee ufficiali sui vaccini Covid. La sentenza sottolinea l’importanza di riconoscere il loro ruolo e la loro condotta, ritenendo che meritiamo rispettare la loro professionalità e il loro contributo. La decisione si basa sulla valutazione che la sospensione non fosse proporzionata e che fosse necessario ristabilire la loro dignità professionale.

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Restituire dignità ai medici che durante la pandemia hanno curato i malati Covid e non si sono fermati al protocollo “Tachipirina e vigile attesa”: una questione di verità prima ancora che di giustizia Restituire dignità ai medici che durante la pandemia hanno curato i malati Covid e non si s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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