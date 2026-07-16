Un uomo di 65 anni di Reino è stato salvato lunedì scorso grazie all’intervento di una farmacia, che lo ha assistito dopo aver accusato dolori al torace. Le leggi che prevedono il ruolo delle farmacie come primi punti di assistenza sanitaria, anche nei piccoli paesi, hanno consentito di intervenire tempestivamente in questa situazione. La farmacia, non solo dispensatrice di farmaci, ha fornito assistenza immediata che ha contribuito a evitare conseguenze più gravi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le norme che individuano le farmacie, in particolare quelle dei piccoli borghi, quali primi presidi sanitari sul territorio e non più solo come dispensatrici di farmaci dietro presentazione di ricetta medica, hanno molto probabilmente salvato la vita lo scorso lunedì a un 65enne di Reino. L’uomo, che avvertiva un persistente dolore al torace e alla bocca dello stomaco, ha pensato bene di presentarsi alla farmacia di piazza Meomartini della cittadina dell’Alto Tammaro per chiedere aiuto. A questo punto la titolare della farmacia, Caterina Mogavero, ha intuito, soltanto guardando quella persona, che certamente qualcosa che non andava per il verso giusto ed ha così sottoposto l’uomo ad un esame cardiologico presso la stessa farmacia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Va in farmacia per dolori al torace: salvato da un infarto in atto

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A modern doctor is waked as a vicious village wife, but her comatose husband suddenly wakes up!

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