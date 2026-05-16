Apicoltore viene punto da un' ape e va in shock anafilattico salvato in farmacia a Manoppello
Un apicoltore è stato punto da un’ape e ha manifestato i sintomi dello shock anafilattico. L’uomo ha ricevuto assistenza presso una farmacia situata a Manoppello, dove è stato soccorso dai farmacisti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle eventuali complicazioni successive all’episodio. L’episodio si è verificato durante un’attività di apicoltura, ma nessun’altra persona è rimasta coinvolta.
Dopo essere stato punto da un'ape un apicoltore che ha iniziato ad avvertire i classici sintomi dello shock anafilattico. Era al di fuori del suo furgone a Manoppello intorno alle ore 19:20 di venerdì 15 maggio.Ma come si è accorto di avere un eritema cutaneo e un'occlusione alla glottide ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Gabriele: Shock Anafilattico per via delle api a 6 Anni: Oggi Fa il Miele per Mestiere
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