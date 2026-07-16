Una base aerea americana in Giordania è stata colpita, secondo fonti militari. La notizia arriva mentre le forze iraniane minacciano di distruggere le infrastrutture nei Paesi del Golfo. La tregua tra Stati Uniti e Iran firmata il 17 giugno sembra ormai sfumata, con scontri militari che si sono intensificati nelle ultime ore. Nessuna conferma ufficiale sulla natura dell’attacco o sulle eventuali conseguenze immediate.

Teheran, 16 luglio 2026 - La tregua firmata il 17 giugno da Stati Uniti e Iran non regge. Nelle ultime ore lo scontro militare ha raggiunto nuovi livelli di intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito siti strategici iraniani, tra cui centri di comando, difese aeree e siti missilistici. L'Iran ha risposto con attacchi mirati su strutture statunitensi in Kuwait, Bahrein e Giordania. Teheran ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei Paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il portavoce del quartier generale militare iraniano ha affermato che se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alle minacce di colpire ponti e centrali elettriche in Iran, "tutte le infrastrutture della regione" saranno "distrutte sotto il maglio d'acciaio" delle forze armate iraniane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Usa-Iran, tensione alle stelle. Pasdaran: colpita base aerea americana in Giordania. Teheran: pronti a distruggere infrastrutture dei Paesi del Golfo

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