Un attacco ha colpito la città di Bandar Abbas, in Iran, causando danni a infrastrutture non specificate. Poco dopo, i Pasdaran hanno lanciato una rappresaglia contro una base aerea americana nella regione. Non sono stati forniti dettagli sui danni o su eventuali vittime. La situazione si è intensificata con entrambe le parti che hanno compiuto azioni militari nella zona.

Pasdaran: “Colpita una base aerea Usa, rappresaglia per l’attacco a Bandar Abbas. Aggressioni non resteranno impunite” Pasdaran iraniani hanno reso noto di aver colpito una “base aerea statunitense” in risposta all’attacco di Washington contro una struttura militare iraniana nei pressi di Bandar Abbas. Lo riporta al-Jazeera citando l’agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, nella dichiarazione diffusa da Tasnim, ha definito la base aerea come “l’origine dell’aggressione statunitense” senza però specificarne l’ubicazione. I Pasdaran hanno inoltre affermato che “qualsiasi aggressione non resterà impunita”, aggiungendo che ulteriori azioni militari saranno oggetto di una risposta “più decisa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa riprendono gli attacchi in Iran: colpita Bandar Abbas. Rappresaglia dei Pasdaran contro una base aerea americana

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Gli STATI UNITI diffondono il video degli attacchi ALL'IRAN: missili e caccia in azione

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