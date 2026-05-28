Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani, mentre le forze di Teheran hanno colpito una base americana nella regione. Washington ha inoltre imposto nuove sanzioni, questa volta contro un'agenzia iraniana che gestisce il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. La tensione tra i due paesi resta alta, con azioni militari e misure economiche che continuano a intensificarsi.

Mentre si attende con ansiaun accordo che porti alla cessazione definitiva delle ostilità,la tensione torna a salire in Iran. Alle prime luci dell’alba di oggi, le forze armate statunitensi hanno condottonuovi attacchi contro una struttura militaredella Repubblica Islamica, abbattendo quattro droni. Da parte loro, i Pasdaran hanno prontamente risposto colpendouna base di Washington in Medio Oriente. Non sono stati forniti dettagli sulla posizione di quest’ultima, anche se ilKuwait, alleato della Casa Bianca, ha dichiarato diaver risposto agli attacchi missilistici di Teheran. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi che hanno... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, torna la tensione: Usa abbattono droni di Teheran e Pasdaran colpiscono base americana

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Iran, si alza la tensione. Al via esercitazioni militari

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