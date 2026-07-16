Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi in Iran, colpendo basi in Kuwait e Bahrein. In risposta, l'Iran ha attaccato alcune installazioni in paesi arabi della regione. La situazione si è intensificata con questo scambio di attacchi tra le parti coinvolte nel conflitto nel Golfo.

La guerra nel Golfo prosegue con la nuova ondata di attacchi Usa contro l’Iran. Teheran reagisce colpendo alcuni Paesi arabi, con basi colpite in Kuwait e Bahrein. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran, minacce incrociate. Colpite basi in Kuwait e Bahrein

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