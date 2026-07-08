Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro obiettivi militari in Iran. La risposta iraniana è stata di colpire basi militari in Kuwait e Bahrein. L’attacco statunitense è stato approvato e ordinato da un alto funzionario mentre il presidente era in Turchia per un vertice Nato. La notizia è stata confermata da fonti americane, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle vittime.

Donald Trump ha approvato il piano di attacco contro l’Iran e ne ha ordinato l’esecuzione mentre si trovava in Turchia per il vertice della Nato. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. Il presidente, spiega la fonte, ha tenuto una riunione ad Ankara con il segretario alla Difesa Pete Hegseth, quello di Stato Marco Rubio, quello al Tesoro Scott Bessent e il capo degli stati maggiori congiunti il generale Dan Caine. Secondo il funzionario “non è ancora chiaro per quanto tempo proseguiranno gli attacchi. Riceveremo una valutazione sui risultati dei raid e prenderemo decisioni in seguito”. Gli attacchi Usa di poco fa contro l’Iran sono stati, per portata e potenza, quattro o cinque volte superiori a quelli avvenuti dieci giorni prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa attaccano di nuovo l’Iran e Teheran risponde: “Colpite basi militari in Kuwait e Bahrein”

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