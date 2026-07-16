Washington, 15 lug. (Adnkronos) - Kamel Ghribi, Chairman di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato, insignito del “Global Leadership Award” alla Library of Congress durante le celebrazioni per il 250° anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti. L'evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, finanziario, accademico e della società civile internazionale e ha visto come Keynote Speaker Eric Trump, che nel suo intervento ha affrontato i temi della leadership, della crescita economica e delle prospettive delle relazioni internazionali. Nel corso della serata sono stati poi conferiti i riconoscimenti a un selezionato gruppo di personalità internazionali che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali per leadership, spirito di servizio e capacità di generare un impatto positivo sulla società. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa, a Kamel Ghribi il 'Global Leadership Award'

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