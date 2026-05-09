Kamel Ghribi San Donato il gruppo guarda all’Ipo o a un partner

Da ildenaro.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo sanitario di San Donato sta valutando diverse opzioni per il suo sviluppo futuro. Tra le possibilità ci sarebbero un'Offerta Pubblica di Quotazione (IPO) sulla Borsa di Milano o la ricerca di un partner azionario. La decisione sarà presa nel medio-lungo termine, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del gruppo. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti.

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ROMA (ITALPRESS) – “Nel futuro, nel medio lungo periodo, il gruppo san Donato guarderà all’Ipo a Piazza Affari oppure alla ricerca di un partner azionario”. Così Kamel Ghribi, imprenditore e manager di origine tunisina naturalizzato svizzero, molto attivo tra Europa, Medio Oriente e Africa, intervistato dal “Sole 24 Ore”. Nel Gruppo San Donato Ghribi ricopre il ruolo di vicepresidente, oltre a essere presidente di GKSD Investment Holding e advisor della famiglia Rotelli, azionista del gruppo. Riguardo l’evoluzione del fatturato del gruppo San Donato, anche alla luce del contesto macro e delle dinamiche del settore sanitario, per Ghribi “dal...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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