Kamel Ghribi San Donato il gruppo guarda all’Ipo o a un partner

Il gruppo sanitario di San Donato sta valutando diverse opzioni per il suo sviluppo futuro. Tra le possibilità ci sarebbero un'Offerta Pubblica di Quotazione (IPO) sulla Borsa di Milano o la ricerca di un partner azionario. La decisione sarà presa nel medio-lungo termine, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del gruppo. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti.

ROMA (ITALPRESS) – “Nel futuro, nel medio lungo periodo, il gruppo san Donato guarderà all’Ipo a Piazza Affari oppure alla ricerca di un partner azionario”. Così Kamel Ghribi, imprenditore e manager di origine tunisina naturalizzato svizzero, molto attivo tra Europa, Medio Oriente e Africa, intervistato dal “Sole 24 Ore”. Nel Gruppo San Donato Ghribi ricopre il ruolo di vicepresidente, oltre a essere presidente di GKSD Investment Holding e advisor della famiglia Rotelli, azionista del gruppo. Riguardo l’evoluzione del fatturato del gruppo San Donato, anche alla luce del contesto macro e delle dinamiche del settore sanitario, per Ghribi “dal...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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