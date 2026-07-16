Durante una cerimonia a Washington D.C. in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, si è svolta la consegna del “Global Leadership Award”. Il riconoscimento è stato assegnato a Kamel Ghribi, che ricopre la carica di presidente di GKSD e di vicepresidente di un grande gruppo sanitario.

Kamel Ghribi Riceve il Global Leadership Award a Washington D.C.. WASHINTON, D.C. – In un’importante cerimonia celebrativa per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti, Kamel Ghribi, Chairman di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato, ha ricevuto il prestigioso Global Leadership Award. Questo riconoscimento è stato attribuito a un selezionato gruppo di leader internazionali che si sono distinti nei loro ambiti professionali per il loro impegno, spirito di servizio e la capacità di generare impatti positivi nella società. La serata ha visto la partecipazione di personaggi di spicco provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’economia, della finanza e della società civile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kamel Ghribi riceve a Washington il prestigioso “Global Leadership Award”. Un riconoscimento internazionale importante.

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