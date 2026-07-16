uova fresche ritirati 4 lotti per salmonella

Notizia in breve

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di quattro lotti di uova fresche a causa di positività alla salmonella. Contestualmente, sono stati ritirati anche alcuni lotti di un integratore alimentare venduto nel paese. I richiami sono stati comunicati ufficialmente per motivi di sicurezza e riguardano prodotti distribuiti sul mercato. Non sono stati riportati casi di malattia collegati ai prodotti coinvolti.