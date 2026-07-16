Uova fresche ritirati 4 lotti per salmonella
Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di quattro lotti di uova fresche a causa di positività alla salmonella. Contestualmente, sono stati ritirati anche alcuni lotti di un integratore alimentare venduto nel paese. I richiami sono stati comunicati ufficialmente per motivi di sicurezza e riguardano prodotti distribuiti sul mercato. Non sono stati riportati casi di malattia collegati ai prodotti coinvolti.
Un nuovo allarme sul fronte della sicurezza alimentare. Il Ministero della Salute ha pubblicato due distinti richiami che riguardano, da un lato, alcune confezioni di uova fresche e, dall’altro, un integratore alimentare commercializzato in Italia. In entrambi i casi, ai consumatori viene raccomandato di non utilizzare i prodotti appartenenti ai lotti interessati e di riportarli al punto vendita. Il primo provvedimento riguarda quattro lotti di uova fresche di categoria A prodotte dall’azienda Avicola Emiliana di Bertoni Alberto e C. Società Agricola S.S. Il richiamo è stato disposto a causa della possibile presenza di Salmonella Typhimurium, uno dei batteri responsabili della salmonellosi. 🔗 Leggi su Dilei.it
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