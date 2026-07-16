Un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome mentre dormiva in una frazione del Brindisino. La vittima ha riportato ferite gravi e si trova in ospedale. Le indagini si concentrano sulla moglie, che è stata ascoltata dagli investigatori. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione o su eventuali motivi. La scena si è svolta nella notte di giovedì, senza testimoni presenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma nella notte di giovedì 16 luglio a Pozzo Faceto, frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi. Un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome mentre si trovava a letto, riportando gravi ferite. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverato. La moglie sospettata dell’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, a colpire il 43enne sarebbe stata la moglie, una donna di 39 anni, che avrebbe utilizzato un’arma da taglio. Dopo l’episodio, la donna è stata ricoverata nel reparto di Psichiatria e rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare i provvedimenti da adottare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Uomo accoltellato nel sonno nel Brindisino: grave un 43enne, indagini sulla moglie

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