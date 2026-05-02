Uomo evirato nel sonno ad Angri dalla moglie che scopre il tradimento donna arrestata | lui è grave

A Angri, un uomo di 41 anni è stato evirato dalla moglie mentre dormiva dopo aver scoperto un tradimento. La donna è stata arrestata e l’uomo versa in condizioni gravi. L’intervento è avvenuto durante la notte, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. La coppia aveva una relazione complicata, e l’episodio ha portato all’arresto della donna coinvolta. La vicenda è ora al centro dell’attenzione delle autorità.

Ad Angri, in provincia di Salerno, una donna ha evirato il marito dopo averlo narcotizzato. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni mentre la donna, che aveva scoperto di essere stata tradita, è stata arrestata. Entrambi sono riginari del Bangladesh. Uomo evirato nel sonno dalla moglie L’incredibile vicenda è avvenuta ad Angri, in provincia di Salerno, dove la coppia vive. La vittima è un uomo di 41 anni, che è stata narcotizzato dalla moglie: mentre dormiva poi, la donna, una 35enne, lo ha evirato. Un taglio netto che ha lasciato l’uomo in una pozza di sangue, in preda a dolori lancinanti. Il 41enne è poi riuscito a uscire di casa e a chiedere aiuto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Uomo evirato nel sonno ad Angri dalla moglie che scopre il tradimento, donna arrestata: lui è grave Notizie correlate Aggressione in famiglia ad Angri: uomo evirato durante la notte dalla moglie, arrestataABBONATI A DAYITALIANEWS Episodio violento nel Salernitano Un grave fatto di cronaca si è verificato ad Angri, in provincia di Salerno, dove un uomo... Leggi anche: Angri, scopre il tradimento del marito: la moglie lo narcotizza e lo evira nel sonno Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scopre il tradimento, così lo narcotizza e lo evira nel sonno: il caso nel Salernitano; SCOPRE CHE IL MARITO LA TRADISCE E LO EVIRA NEL SONNO, ARRESTATA 35ENNE; Accecata dalla gelosia, 35enne evira il compagno; Narcotizzato ed evirato, la folle vendetta di una moglie tradita dal marito. Uomo evirato nel sonno ad Angri dalla moglie che scopre il tradimento, donna arrestata: lui è graveAd Angri un uomo di 41 anni è stato evirato dalla moglie che aveva scoperto il tradimento: lei, 35 anni, è accusata di tentato omicidio ... virgilio.it Narcotizza ed evira il marito nel sonno ad Angri, arrestata la moglie gelosaLa donna è stata arrestata dopo che l’uomo è riuscito ad allertare i vicini. L’aggressione dopo pranzo, quando la vittima riposava ... quotidiano.net Lo ha stordito con i farmaci e poi, mentre lui era incapace di difendersi, lo ha evirato. Non c’è stata discussione né lite accesa: ad Angri, in provincia di Salerno, una donna di 35 anni ha deciso di vendicare così il tradimento del marito. La vittima, un uomo di 41 - facebook.com facebook