Angri uomo evirato nel sonno | la moglie resta in carcere

A Angri, una donna è stata posta in custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver evirato il marito mentre questi dormiva. L’episodio si è verificato il primo maggio scorso e ha portato all’arresto della donna, che ora si trova in carcere. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini.

Resta in carcere la donna accusata di aver evirato il marito mentre dormiva. Il fatto si è verificato lo scorso primo maggio ad Angri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, 41 anni, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in condizioni critiche a causa di un grave shock emorragico, avendo perso circa tre litri di sangue in poche ore. Sottoposto a intervento chirurgico, l’organo non è stato recuperabile. Attualmente, fanno sapere dalla Asl Salerno, le condizioni di salute dell’uomo sono in miglioramento, ma la funzionalità resta compromessa. Non si esclude un possibile recupero parziale attraverso interventi di chirurgia ricostruttiva. L’indagine.🔗 Leggi su Zon.it

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