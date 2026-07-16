Uomini e Donne Eleonora Rocchini sposa l’ex della cognata | sei anni dopo le polemiche il matrimonio in Toscana

Venerdì 10 luglio 2026, Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia si sono sposati a Villa Striano in Toscana. La cerimonia si è svolta in un ambiente elegante, con presenti amici e familiari. La coppia ha scelto di unire le loro vite sei anni dopo le polemiche legate alla relazione tra Rocchini e l’ex della cognata. La sposa e lo sposo sono usciti dalla villa per le foto di rito, con il vestito bianco e l’abito scuro.

Venerdì 10 luglio 2026, nella cornice elegante di Villa Striano in Toscana, Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia hanno pronunciato il fatidico sì. Un matrimonio che arriva dopo sei anni di relazione vissuta sotto i riflettori del gossip e delle polemiche, ma che ora suggella un percorso costruito giorno dopo giorno, tra alti e bassi, critiche feroci e momenti di crisi superati insieme. Per chi segue le vicende di Uomini e Donne, il nome di Eleonora Rocchini evoca immediatamente una storia d’amore complessa. L’ex corteggiatrice toscana aveva trovato l’amore negli studi del programma condotto da Maria De Filippi, quando il tronista Oscar Branzani la scelse. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Uomini e Donne, Eleonora Rocchini dice sì: il matrimonio da favola con Nunzio Moccia

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