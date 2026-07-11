Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia si sono sposati | le nozze più discusse di Uomini e Donne

Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia si sono sposati in Toscana. La cerimonia si è svolta recentemente, confermando il loro matrimonio. La coppia, nota per la relazione che ha attirato l’attenzione del pubblico, ha celebrato il loro legame con una cerimonia pubblica. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli su altri aspetti dell’evento.

Eleonora Rocchini, ex volto di Uomini e Donne, ha sposato Nunzio Moccia in una cerimonia celebrata in Toscana. La loro relazione, finita spesso al centro del gossip per il legame con la famiglia Branzani, arriva oggi a un nuovo capitolo. Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia hanno detto sì. Per Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia è arrivato il giorno più atteso. L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sposato il compagno dopo una lunga storia d’amore che negli anni ha attirato l’attenzione del pubblico e della cronaca rosa. La cerimonia si è svolta il 10 luglio in Toscana, dove parenti e amici hanno preso parte ai festeggiamenti organizzati in una location immersa nel verde. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia Un Amore Tra Polemiche e Matrimonio

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