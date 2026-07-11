Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia si sono sposati la cerimonia in Toscana | Mi fai venire voglia di vivere

Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia si sono sposati in Toscana, dopo sei anni di relazione. La cerimonia è stata celebrata in una località toscana, con la coppia che ha condiviso il momento sui social. Rocchini, ex corteggiatrice di un programma televisivo, ha commentato l’evento dicendo che Moccia le fa venire voglia di vivere. La coppia ha ufficializzato il matrimonio dopo un lungo percorso insieme.

Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia si sono sposati: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha coronato la sua storia d'amore con l'imprenditore campano a sei anni dall'inizio della relazione. La cerimonia in Toscana nella struttura di Villa Striano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia Un Amore Tra Polemiche e Matrimonio

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