medicina chirurgia semestre aperto iscrizioni al via

Le iscrizioni per il semestre aperto nei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria sono state aperte. Questa modalità di accesso, introdotta l’anno scorso, ha coinvolto studenti e istituzioni, portando a diverse polemiche, ricorsi e modifiche. La procedura permette di iscriversi senza aver superato un test di ammissione tradizionale, generando dibattiti tra chi la sostiene e chi la critica.

Si torna a parlare di ’semestre aperto’, il percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, che ha debuttato l’anno scorso fra inciampi, aggiustamenti, ricorsi e polemiche. Il Ministero dell’Università e Ricerca ha infatti aperto, dal 13 luglio, le iscrizioni e l’Università di Siena ha fatto scattare la procedura, ricordando modalità e tempi: gli studenti potranno presentare domanda fino al 3 agosto sul portale Universitaly. Per pagare il contributo di iscrizione ci sarà tempo fino al 6 agosto. Il ministro Anna Maria Bernini, ha firmato il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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