una sala per attanasio cesano offre il consiglio

Una sala consiliare a Cesano sarà dedicata a Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso il 22 febbraio 2021 in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo durante una missione ufficiale. La decisione è stata annunciata dal consiglio comunale, che ha approvato l’intitolazione. La cerimonia si terrà in futuro, senza una data precisa al momento. La sala porterà il nome di Attanasio come ricordo della sua figura.

La nuova consiliare di Cesano sarà intitolata a Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo durante una missione istituzionale. La cerimonia di intitolazione è in programma sabato alle 10.30 nella sala del Consiglio comunale all’interno delle scuole medie Salvo D’Acquisto, oggetto di un corposo intervento di riqualificazione. Accanto al sindaco Gianpiero Bocca ci saranno i famigliari di Luca Attanasio (i genitori hanno incontrato a Seveso il Presidente Mattarella), Giunta e Consiglio comunale, i rappresentanti dell’Associazione Amici di Luca Attanasio e della Provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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