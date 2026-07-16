Una raccolta fondi è stata avviata per il funerale di un ragazzo di 14 anni morto martedì mattina in ospedale. La famiglia desidera riportare il corpo in Senegal per la sepoltura. Comune, scuola, associazioni e cittadini di Tavullia si sono uniti per raccogliere fondi che coprano le spese del viaggio e del funerale. La richiesta riguarda il trasferimento del corpo e l’accompagnamento del padre nel suo ultimo viaggio. La somma raccolta sarà destinata a queste finalità.

Tavullia e non solo si mobilitano per aiutare la famiglia di Mor Kaire Seck. Comune, scuola, associazioni e cittadini hanno avviato una raccolta fondi per riportare in Senegal il ragazzo di 14 anni morto martedì mattina nel reparto di Rianimazione dell’ ospedale San Salvatore e permettere al padre di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Mor Kaire era ricoverato da mercoledì, quando era stato recuperato privo di sensi nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera tra i bagni Bibi e I Gelsi. Aveva appena concluso l’esame di terza media e si preparava a iniziare le superiori. Cittadino italiano di origine senegalese, nato a settembre 2011, viveva con la famiglia a Tavullia, a pochi passi dal municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una raccolta fondi per Mor Kaire. Il ragazzo sarà seppellito in Senegal

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Raccolta fondi per riportare Mor Kaire Seck in Senegal, la comunità si stringe alla famiglia ift.tt/eMiIA6U x.com

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