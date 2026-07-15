Mor Kaire non ce l’ha fatta Il suo cuore si è fermato dopo sei giorni di lotta tra la vita e la morte

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mor Kaire è morta dopo sei giorni di lotta tra la vita e la morte. Aveva appena terminato gli esami di terza media e tra poche settimane avrebbe iniziato le superiori, con nuovi compagni e un’estate ancora da vivere. La giovane ragazza aveva appena concluso gli esami e si preparava per un nuovo percorso scolastico quando si è verificato il decesso. La notizia ha sconvolto la comunità locale.

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Aveva appena concluso gli esami di terza media. Tra poche settimane avrebbe iniziato una nuova scuola, con i primi giorni alle superiori, nuovi compagni e aveva un’estate ancora tutta da vivere. Quel futuro si è fermato ieri mattina nel reparto di Rianimazione dell’ ospedale San Salvatore, dove Mor Kaire Seck, 14 anni, è morto dopo 6 giorni di lotta tra la vita e la morte. Era stato recuperato privo di sensi mercoledì pomeriggio nel tratto di spiaggia libera tra i bagni Bibi e I Gelsi. La notizia ha sconvolto Tavullia, dove il ragazzo viveva con la famiglia. Cittadino italiano di origine senegalese, avrebbe compiuto 15 anni a settembre. Abitava a pochi passi dal municipio insieme ai genitori e ai fratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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