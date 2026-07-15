Una campagna di raccolta fondi è stata avviata per finanziare il viaggio di ritorno in Senegal di Mor Kaire Seck, morto a 14 anni. La famiglia desidera che la bara venga accompagnata dal padre durante il trasferimento. L’obiettivo è raccogliere i fondi necessari per coprire le spese di trasporto e sepoltura nel paese di origine. La richiesta è rivolta a chi desidera contribuire a questa operazione.

Pesaro, 15 luglio 2026 – Una raccolta fondi per riportare Mor Kaire Seck in Senegal e permettere al padre di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Tavullia si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo di 14 anni morto ieri mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Salvatore, dove era ricoverato da mercoledì dopo essere stato recuperato privo di sensi in mare nel tratto di spiaggia libera tra i bagni Bibi e I Gelsi. La solidarietà per le spese di rimpatrio. Il Comune, la scuola e le associazioni hanno già avviato una gara di solidarietà per aiutare i genitori ad affrontare le spese del rimpatrio della salma. Mor Kaire, cittadino italiano di origine senegalese, era nato nel 2011 e viveva con la famiglia a Tavullia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mor Kaire morto a 14 anni, raccolta fondi per riportarlo in Senegal. “Il padre non avrebbe pace se la bara dovesse partire da sola"

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