Una maxi caduta non ferma Merlier | terza vittoria in volata Pogacar conferma la maglia gialla
Durante la 12a tappa del Tour de France, un’ampia caduta non ha impedito a Merlier di vincere in volata, conquistando così la terza vittoria di questa edizione. La tappa, lunga 179 km e pianeggiante, si è conclusa con un arrivo compatto. Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, nonostante vari tentativi di attacco durante la corsa. La gara ha visto numerosi scatti e tentativi di fuga, senza modificare la classifica generale.
La 12a tappa del Tour de France era disegnata per gli sprinter e, nonostante qualche sussulto e tanti attacchi, raggiunge l'esito sperato. A Chalon-sur-Saône, dopo 179.1km, la spunta Tim Merlier: il belga della Soudal Quick-Step precede Kooij e Philipsen, caduto il vincitore di ieri Waerenskjold. Nessun cambiamento nella classifica generale, con Tadej Pogacar che mantiene la maglia gialla alla vigilia della frazione collinare verso Belfort. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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