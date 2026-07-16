Una maxi caduta non ferma Merlier | terza vittoria in volata Pogacar conferma la maglia gialla

Notizia in breve

Durante la 12a tappa del Tour de France, un’ampia caduta non ha impedito a Merlier di vincere in volata, conquistando così la terza vittoria di questa edizione. La tappa, lunga 179 km e pianeggiante, si è conclusa con un arrivo compatto. Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, nonostante vari tentativi di attacco durante la corsa. La gara ha visto numerosi scatti e tentativi di fuga, senza modificare la classifica generale.