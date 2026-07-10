Tim Merlier ha vinto la settima tappa del Tour de France 2026, conclusa in volata a Bordeaux. La corsa si è conclusa con un arrivo compatto nel centro della città, famosa per il vino. Pogacar mantiene la maglia gialla, rimanendo in testa alla classifica generale. La tappa si è disputata su un percorso pianeggiante, con i velocisti pronti a sfidarsi negli ultimi metri. La corsa prosegue con il leader ancora in testa alla classifica generale.

È Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France 2026, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux, nelle terre del vino. Al termine di una giornata di transizione, senza particolari difficoltà, il corridore della Soudal-Quick Step riesce a precedere al traguardo Waerenskjold e Girmay, conquistando così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla, e quindi leader della Grande Boucle, resta Tadej Pogacar (UAE), dopo l’atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet., La settima tappa del Tour de France 2026 prevede una frazione da 175,1 km da Hagetmau a Bordeaux, con 850 metri di dislivello e un solo GPM di categoria 4 (1,2 km al 4,4% di pendenza media). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Merlier vince la volata di Bordeaux, Pogacar resta in maglia gialla

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