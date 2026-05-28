Nel 2026 re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia celebrano le nozze d' oro Una mostra a Stoccolma celebra l' evento Su Amicait

Il 13 giugno prossimo, il re e la regina di Svezia festeggeranno 50 anni di matrimonio. A Stoccolma si terrà una mostra dedicata all’evento, che raccoglie fotografie e memorabilia della coppia. La celebrazione segna il cinquantesimo anniversario di matrimonio tra il monarca e la consorte, che hanno iniziato il loro matrimonio nel 1976. La mostra sarà visitabile nelle settimane successive alla data.

Tra meno di un mese, il 13 giugno, re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia di Svezia taglieranno il traguardo dei 50 anni di matrimonio. Mezzo secolo insieme che i due hanno già cominciato a festeggiare con una nuova mostra al Palazzo Reale di Stoccolma. I reali svedesi e le nozze d’oro. L’esibizione, intitolata Oro! 50 anni insieme per la Svezia ha aperto le porte lo scorso 21 maggio all’interno degli Appartamenti di Stato del Palazzo Reale e raccoglie fotografie, regali di nozze, abiti e oggetti legati ai cinque decenni di storia condivisa dei reali svedesi. D’altra parte le nozze d’oro sono abbastanza un record. Non solo nelle famiglie borghesi ma anche a corte. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel 2026 re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia celebrano le nozze d'oro. Una mostra a Stoccolma celebra l'evento. Su Amica.it

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FULL: Swedens King Carl XVI Gustaf Celebrates 80th Birthday with Royal Guests in Stockholm

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