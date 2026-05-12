Passione in Rosso | una serata del Ferrari Club Forlì tra motori fotografia e grandi anniversari
Il Ferrari Club Forlì ha organizzato una serata dedicata agli appassionati di motori, fotografia e anniversari importanti. L’evento ha visto la partecipazione di membri e ospiti, con momenti dedicati alla condivisione di esperienze legate alle auto di lusso. La serata ha coinvolto anche un momento di convivialità con il ristoro, in occasione di una celebrazione che valorizza l’eccellenza italiana nel settore automobilistico.
Non è solo una questione di motori, ma di appartenenza e visione del futuro. Il Ferrari Club Forlì scalda i cilindri in vista di un appuntamento che unisce il piacere della tavola alla celebrazione dell’eccellenza italiana. Martedì 19 maggio, la comunità dei ferraristi forlivesi si ritroverà.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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