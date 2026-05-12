Passione in Rosso | una serata del Ferrari Club Forlì tra motori fotografia e grandi anniversari

Il Ferrari Club Forlì ha organizzato una serata dedicata agli appassionati di motori, fotografia e anniversari importanti. L’evento ha visto la partecipazione di membri e ospiti, con momenti dedicati alla condivisione di esperienze legate alle auto di lusso. La serata ha coinvolto anche un momento di convivialità con il ristoro, in occasione di una celebrazione che valorizza l’eccellenza italiana nel settore automobilistico.

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