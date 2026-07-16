Una Francia divisa approva la legge sul fine vita
L’Assemblea Nazionale francese ha approvato la legge sull’aiuto a morire dopo tre anni di discussioni. La decisione ha evidenziato una divisione tra i membri, con voti contrastanti a favore e contro. La legge consente ai pazienti di richiedere assistenza per terminare la vita. La votazione si è conclusa con una maggioranza, ma ha mostrato anche una forte presenza di oppositori. La normativa ora passa al Senato per ulteriori esami.
In Francia, dopo tre anni di dibattiti, l’Assemblea Nazionale approva la legge sull’aiuto a morire. Un voto che segnala la spaccatura del Paese rispetto al provvedimento sul fine vita. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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