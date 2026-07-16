una francia divisa approva la legge sul fine vita

Notizia in breve

L’Assemblea Nazionale francese ha approvato la legge sull’aiuto a morire dopo tre anni di discussioni. La decisione ha evidenziato una divisione tra i membri, con voti contrastanti a favore e contro. La legge consente ai pazienti di richiedere assistenza per terminare la vita. La votazione si è conclusa con una maggioranza, ma ha mostrato anche una forte presenza di oppositori. La normativa ora passa al Senato per ulteriori esami.