Una Francia divisa approva la legge sul fine vita

Da tv2000.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Assemblea Nazionale francese ha approvato la legge sull’aiuto a morire dopo tre anni di discussioni. La decisione ha evidenziato una divisione tra i membri, con voti contrastanti a favore e contro. La legge consente ai pazienti di richiedere assistenza per terminare la vita. La votazione si è conclusa con una maggioranza, ma ha mostrato anche una forte presenza di oppositori. La normativa ora passa al Senato per ulteriori esami.

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In Francia, dopo tre anni di dibattiti, l’Assemblea Nazionale approva la legge sull’aiuto a morire. Un voto che segnala la spaccatura del Paese rispetto al provvedimento sul fine vita. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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