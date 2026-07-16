Francia approva la legge sul fine vita. Un voto che divide il Paese

Notizia in breve

L’assemblea nazionale francese ha approvato la legge sul fine vita dopo tre anni di discussioni. La normativa permette l’aiuto a morire, suscitando divisioni tra i membri dell’istituzione e nel pubblico. La decisione è passata con un voto che evidenzia le differenze di opinioni sulla questione. La legge riguarda specificamente le procedure di accompagnamento alla morte assistita. La normativa ora passa al Senato per ulteriori esami.