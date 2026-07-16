Francia approva la legge sul fine vita Un voto che divide il Paese
L’assemblea nazionale francese ha approvato la legge sul fine vita dopo tre anni di discussioni. La normativa permette l’aiuto a morire, suscitando divisioni tra i membri dell’istituzione e nel pubblico. La decisione è passata con un voto che evidenzia le differenze di opinioni sulla questione. La legge riguarda specificamente le procedure di accompagnamento alla morte assistita. La normativa ora passa al Senato per ulteriori esami.
In Francia, dopo 3 anni di dibattiti, l’assemblea nazionale approva la legge sull’aiuto a morire. Un voto che segnala la spaccatura anche nel Paese rispetto al provvedimento. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Francia approva la legge sul fine vita. Un voto che divide il Paese
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