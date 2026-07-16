A Reggio Calabria, si sono svolti di nuovo i riti di affiliazione alla ‘ndrangheta, con una cerimonia che ha coinvolto un giovane laureato. Durante l’evento, il genitore ha annunciato di voler consegnare al figlio una “dote” legata alla criminalità organizzata, in particolare il cosiddetto “vangelo”. La cerimonia ha attirato l’attenzione su come alcuni membri della comunità continuino a mantenere pratiche tradizionali della ‘ndrangheta, anche in occasioni familiari.

“Si laurea e gli voglio fare un regalo a mio figlio”. Cosa? Una dote di ‘ndrangheta e, in particolare, quella del “vangelo”. È l’immagine che conferma in modo plastico ciò che il procuratore aggiunto Walter Ignazzito ha detto durante la conferenza stampa tenuta assieme al procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli in merito all’ operazione “Epicentro 2” che ha portato all’arresto di 79 persone a Reggio Calabria. “Ci sono però delle novità. – ha affermato il magistrato – Per esempio c’è un ritorno ad un fenomeno che su Reggio centro sembrava in qualche modo ridimensionato: quello dei riti e delle regole di ortodossia di ‘ndrangheta. C’è un ritorno ai rituali di affiliazione, ai conferimenti di doti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Una “dote” in regalo per il figlio laureato, la lite per la “Santa”: a Reggio Calabria sono tornati i riti di affiliazione della ‘ndragheta

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