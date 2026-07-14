79 persone sono state arrestate in una grossa operazione contro la ‘ndrangheta a Reggio Calabria
In una vasta operazione a Reggio Calabria, polizia e carabinieri hanno arrestato 79 persone, tra cui sei poste agli arresti domiciliari. Le accuse rivolte riguardano associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, detenzione di armi e rapina. Le indagini coinvolgono le cosche De Stefano, Tegano e Condello della ‘ndrangheta locale. Gli arresti sono stati eseguiti in diverse zone della città, con perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti e armi.
Polizia e carabinieri hanno arrestato 79 persone (di cui sei messe ai domiciliari) accusate di associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione di armi e rapina e sospettate di fare parte delle cosche De Stefano, Tegano e Condello della ‘ndrangheta di Reggio Calabria. L’inchiesta si concentra sugli interessi economici delle cosche, che si finanziavano con il traffico di stupefacenti e le estorsioni a commercianti e imprenditori locali. Per il riscaldamento globale è più facile incontrarle quando si va in montagna, e possono trasmettere malattie pericolose Interamente in cemento e senza... 🔗 Leggi su Ilpost.it
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Three arrested at Odessa hotel after investigation leads authorities to large cache of fentanyl
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