Summit e riti di affiliazione col sangue | la mafia ancora viva nel Salento
Nella notte e nelle prime ore del mattino è stata eseguita un’operazione antimafia chiamata “Core” nel Salento, con un focus su Squinzano. L’azione ha portato a numerose misure cautelari e perquisizioni, colpendo un’organizzazione criminale affiliata alla Sacra Corona Unita. L’indagine ha rivelato riti di affiliazione con sangue e riti di affiliazione tradizionali, ancora praticati nel territorio. L’intervento ha interessato diverse persone e ha portato al sequestro di documenti e materiali ritenuti collegati alle attività illecite.
LECCE – Un’operazione antimafia denominata “Core” è scattata tra la notte e l’alba nel Salento. Un terremoto giudiziario con epicentro a Squinzano, che ha colpito al cuore l’articolazione attiva nel Nord Salento della Sacra Corona Unita. Nel gergo criminale captato dalle intercettazioni, “Giulia”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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