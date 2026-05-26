Summit e riti di affiliazione col sangue | la mafia ancora viva nel Salento

Notizia in breve

Nella notte e nelle prime ore del mattino è stata eseguita un’operazione antimafia chiamata “Core” nel Salento, con un focus su Squinzano. L’azione ha portato a numerose misure cautelari e perquisizioni, colpendo un’organizzazione criminale affiliata alla Sacra Corona Unita. L’indagine ha rivelato riti di affiliazione con sangue e riti di affiliazione tradizionali, ancora praticati nel territorio. L’intervento ha interessato diverse persone e ha portato al sequestro di documenti e materiali ritenuti collegati alle attività illecite.