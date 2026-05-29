La reazione di Adani all'annuncio di Allegri al Napoli | pubblica un video e chiede scusa a Maradona

Adani ha pubblicato un video su Instagram in risposta all'annuncio di Allegri al Napoli. Nel video, Adani cita Maradona e si scusa con lui, senza specificare i motivi. La reazione arriva poche ore dopo la comunicazione ufficiale dell’allenatore al club partenopeo. Nessun commento è stato rilasciato da Allegri o dal Napoli. La pubblicazione di Adani ha attirato l’attenzione sui social, senza ulteriori dettagli ufficiali.

In una storia pubblicata su Instagram Adani tira in ballo Maradona per pungere ancora Allegri, scelto dal Napoli come allenatore: "Perdonali, non sanno quello che fanno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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