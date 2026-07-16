Un uomo ha utilizzato Google Maps e ha scoperto un segreto risalente a circa 390 milioni di anni fa, nascosto sulla Terra. La scoperta è avvenuta mentre navigava sulla piattaforma, senza intenzioni particolari. La scoperta riguarda un elemento geologico o una formazione antica visibile tramite la mappa. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del segreto o sulla sua localizzazione esatta. La scoperta si basa sull’osservazione diretta di elementi visibili tramite Google Maps.

Immaginate d’essere davanti al vostro pc o al vostro smartphone. Per noia, oltre a scrollare Facebook e Instagram, si aggiunge anche Google Maps come attività del giorno, magari per evadere dalla realtà e sognare luoghi lontani, e tra tutte le immagini che state guardando ne avete trovata una è così particolare da attirare persino l’interesse degli scienziati. È quello che è accaduto a Daniel Breton, canadese residente in Québec. L’uomo, che stava esplorando la sua regione dal satellite per passatempo, nota a un certo punto una strana formazione circolare. Gli esperti a cui si è rivolto – poiché la zona appariva diversa dall’ambiente circostante - ritengono che si tratti di un cratere ad impatto meteoritico finora sconosciuto, risalente quasi a 390 milioni di anni fa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Un uomo gioca su Google Maps e scopre un segreto vecchio di 390 milioni di anni nascosto sulla Terra

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