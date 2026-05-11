Nelle prossime puntate della serie, Haziran decide di approfondire le sue supposizioni sul comportamento di Batu, portandola a scoprire un segreto che fino a ora era rimasto nascosto. La protagonista inizia a sospettare che ci siano motivazioni nascoste dietro le azioni di Batu e si impegna a scoprire la verità, portandola a confrontarsi con una realtà inaspettata.

Haziran inizia ad avere sempre più dubbi sul comportamento di Batu e decide di scoprire cosa stia realmente nascondendo. La verità che emergerà nelle puntate di Be My Sunshine dal 18 al 22 maggio 2026 rischierà di cambiare completamente gli equilibri tra tutti i protagonisti. Le nuove puntate di Be My Sunshine, in onda dal 18 al 22 maggio 2026, porteranno sull’isola un clima sempre più pesante. I rapporti tra i protagonisti saranno messi a dura prova e alcune verità nascoste inizieranno finalmente a emergere. Al centro della storia continueranno a esserci Haziran, Poyraz e Batu, coinvolti in una situazione ormai fuori controllo. Dopo quanto accaduto negli episodi precedenti, le conseguenze della violenta lite tra Poyraz e Batu saranno inevitabili.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Be My Sunshine Anticipazioni: Haziran scopre finalmente il segreto nascosto di Batu!

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