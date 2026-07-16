Un uomo 550 figli Perché l' Europa vuole mettere un limite ai donatori di sperma

Notizia in breve

L’Europa sta considerando di imporre limiti ai donatori di sperma, dopo casi in cui un uomo ha generato circa 550 figli. La decisione deriva dalla crescente preoccupazione riguardo alla possibilità di un numero elevato di figli biologici provenienti da un singolo donatore. La European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) ha ufficialmente preso posizione in merito, evidenziando la necessità di regolamentare questa pratica. La questione riguarda principalmente la gestione del rischio di consanguineità e di controllo sulla distribuzione dei gameti.