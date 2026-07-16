Un uomo 550 figli Perché l' Europa vuole mettere un limite ai donatori di sperma
L’Europa sta considerando di imporre limiti ai donatori di sperma, dopo casi in cui un uomo ha generato circa 550 figli. La decisione deriva dalla crescente preoccupazione riguardo alla possibilità di un numero elevato di figli biologici provenienti da un singolo donatore. La European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) ha ufficialmente preso posizione in merito, evidenziando la necessità di regolamentare questa pratica. La questione riguarda principalmente la gestione del rischio di consanguineità e di controllo sulla distribuzione dei gameti.
È proprio da episodi come questo che nasce la posizione ufficiale della European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), la principale società scientifica europea nel campo della medicina della riproduzione. Nel corso del congresso annuale di Londra, svoltosi la prima settimana di luglio, l'associazione ha chiesto l'introduzione di un limite europeo al numero di famiglie che possono avere figli dallo stesso donatore, accompagnato da un registro internazionale che permetta di monitorare realmente il numero delle donazioni. Non solo il rischio di incesto. Perché gli esperti chiedono nuove regole Quando si parla di limiti alle donazioni di sperma, il primo pensiero corre al rischio che due fratellastri, ignari delle proprie origini, possano incontrarsi e avere a loro volta dei figli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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