Perché il governo vuole mettere mini reattori nucleari sulle navi mercantili
Mercoledì 3 giugno, la Camera esaminerà in prima lettura il disegno di legge delega del governo sull’energia nucleare sostenibile. La proposta prevede l’installazione di mini reattori nucleari a bordo di navi mercantili. La discussione riguarda principalmente la possibilità di usare questa tecnologia come soluzione energetica per le navi in mare. La delibera arriverà dopo il voto di mercoledì.
Il nuovo nucleare arriva alla prova dell’Aula. Mercoledì 3 giugno la Camera ha in calendario l’esame, in prima lettura, del disegno di legge delega del governo sull’energia nucleare sostenibile. Il testo non autorizza direttamente la costruzione di centrali, ma punta a costruire il quadro. 🔗 Leggi su Today.it
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