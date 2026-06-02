Perché il governo vuole mettere mini reattori nucleari sulle navi mercantili

Il nuovo nucleare arriva alla prova dell’Aula. Mercoledì 3 giugno la Camera ha in calendario l’esame, in prima lettura, del disegno di legge delega del governo sull’energia nucleare sostenibile. Il testo non autorizza direttamente la costruzione di centrali, ma punta a costruire il quadro. 🔗 Leggi su Today.it

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