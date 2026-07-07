L’attesa è finita e House of the Dragon ci ha finalmente consegnato il momento che tutti i fan dei Neri stavano aspettando: Rhaenyra Targaryen (interpretata dalla straordinaria Emma D’Arcy ) è ufficialmente la Regina. Dopo il clamoroso scossone nella linea di successione che ha visto il fratellastro Aegon Targaryen ( Tom Glynn-Carney ) usurpare il Trono di Spade a causa di un fatale malinteso, la legittima erede ha ripreso il posto che le spetta. Sedersi sul trono, però, è solo metà dell’opera; mantenerlo richiederà compromessi durissimi e decisioni impopolari. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3: perché Rhaenyra non vuole legittimare i figli di Corlys Velaryon Alyn e Addam?

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House of the Dragon is Lying to You About Rhaenyra Targaryen

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