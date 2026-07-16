Un tuffo in mare rivela acque molto calde per la stagione, con livelli elevati di temperatura. La sensazione al contatto è di acqua calda, che non offre refrigerio ai bagnanti. I muscoli si adattano, ma l’ambiente marino non beneficia di questa variazione. La temperatura elevata dell’acqua non favorisce la vita marina e può influenzare gli ecosistemi locali. La situazione si evidenzia anche attraverso le rilevazioni delle stazioni di monitoraggio.

Basta un semplice tuffo in mare per renderci conto di quanto l’acqua sia diventata molto calda. Non è un refrigerio per i bagnanti e sicuramente non porta beneficio neppure all’habitat che vive nel mare. Infatti, in questi giorni i livelli di temperatura al largo delle coste spezzine hanno toccato punte massime fra i 28 e i 29 gradi. Valori decisamente anomali che si ripercuotono soprattutto sull’ambiente marino e anche sulla mitilicoltura locale. "Siamo soltanto nella prima metà di luglio – dice Paolo Varrella, presidente della Cooperativa Mitilicoltori Associati – e temperature del genere si possono tollerare solo per brevi periodi. Se partiamo già ora con temperature sopra la media per i molluschi diventerà molto difficile resistere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un tuffo dove l’acqua è calda. Livelli molto alti per la stagione. Ma i muscoli sanno difendersi

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