Capello ha commentato la stagione della Juventus, evidenziando una mancanza di personalità tra i giocatori. Secondo l’ex allenatore, ci sono comunque le basi per tornare a livelli più alti. Ha parlato di un percorso da migliorare, ma ha anche sottolineato che la squadra possiede le potenzialità per rialzarsi. Le sue osservazioni sono state rilasciate in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

di Francesco Spagnolo Capello in una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha analizzato nel dettaglio la stagione della Juventus. Fa rumore che due big storiche del calcio italiano e internazionale stiano fuori dalla Champions League. Ancora di più per Fabio Capello, che col Milan e la Juventus ci ha giocato, per poi dirigerle con successo da allenatore. La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato. TONFI SIMILI – « Non proprio. Il Milan ha iniziato con determinate ambizioni, poi si è perso. Ed è molto difficile da capire il motivo. Non ha più lottato. Quando hanno giocato a San Siro nell’ultimo periodo gli avversari sono arrivati in porta con una facilità spaventosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello sulla stagione della Juve: «Ho visto mancanza di personalità. Ma ci sono le basi per ritornare ad alti livelli»

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