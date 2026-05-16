Recenti dati epidemiologici provenienti dal Registro Tumori di Napoli evidenziano un incremento delle diagnosi di tumori in alcune zone della città. Le aree più colpite sono quelle in cui sono state riscontrate criticità ambientali, come livelli elevati di inquinamento e presenza di sostanze tossiche. La rilevazione si basa su analisi dettagliate delle diagnosi effettuate negli ultimi anni, con una distinzione geografica che permette di individuare i quartieri più interessati da questi fenomeni.

Tempo di lettura: 4 minuti Incidenza di patologie oncologiche nella città di Napoli, arrivano i dati epidemiologici disaggregati del Registro Tumori. A renderlo noto è Gennaro Esposito, avvocato e consigliere comunale di opposizione. In riscontro a una sua richiesta, l’Asl Napoli 1 ha trasmesso le cifre, inviate per conoscenza anche all’assessore comunale alla Salute, Vincenzo Santagada. Sulla base dei dati, Esposito ha tirato alcune somme, in attesa di ulteriori approfondimenti. “Dopo mesi di attesa e rinvii sono riuscito a fare in modo che i dati del registro tumori fossero pubblicati per distretto” spiega il consigliere, presidente del comitato Vivibilità Cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tumori a Napoli, le aree più colpite: “Livelli più alti dove si denunciano criticità ambientali”

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