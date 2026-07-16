Un piano regionale per rilanciare il Polo Jonico | depositata la mozione in Consiglio

Notizia in breve

È stata depositata in Consiglio regionale una mozione per rilanciare il Polo Universitario Jonico. Il progetto mira a trasformare l’ateneo in un centro di riferimento nazionale nel settore della Blue Economy e a favorire lo sviluppo economico della zona. La proposta prevede interventi specifici per valorizzare le attività e le strutture esistenti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del polo come motore di crescita locale.