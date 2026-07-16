Un piano regionale per rilanciare il Polo Jonico | depositata la mozione in Consiglio
È stata depositata in Consiglio regionale una mozione per rilanciare il Polo Universitario Jonico. Il progetto mira a trasformare l’ateneo in un centro di riferimento nazionale nel settore della Blue Economy e a favorire lo sviluppo economico della zona. La proposta prevede interventi specifici per valorizzare le attività e le strutture esistenti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del polo come motore di crescita locale.
Tarantini Time Quotidiano Trasformare il Polo Universitario Jonico in un motore di sviluppo per Taranto e renderlo un punto di riferimento nazionale nei settori legati alla Blue Economy. È questo l’obiettivo della mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere Antonio Paolo Scalera, che sollecita la Regione Puglia ad avviare un percorso di rafforzamento della sede universitaria tarantina attraverso interventi strutturali e una programmazione di lungo periodo. Il documento individua come priorità la nascita di un Polo della Blue Economy, capace di mettere in relazione Università, centri di ricerca, Autorità di Sistema Portuale,... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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