Trapanese | Screening neonatale per la MLD depositata mozione in Consiglio regionale

È stata depositata una mozione in Consiglio regionale da parte di un rappresentante locale che chiede l’implementazione dello screening neonatale per la malattia da accumulo di lipidi di tipo 1 (MLD). La proposta mira a garantire diagnosi precoci e interventi tempestivi per i neonati potenzialmente affetti. La mozione sarà discussa in una prossima seduta dell’assemblea regionale.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Ho presentato una mozione, in Consiglio regionale, per chiedere alla Giunta di avviare un progetto pilota di screening neonatale per la Leucodistrofia Metacromatica, una malattia rara, gravissima e progressiva, per la quale il tempo della diagnosi può fare davvero la differenza”, dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Luca Trapanese. La mozione è stata sottoscritta da tutti i componenti del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. “Parliamo di una patologia che colpisce il sistema nervoso – continua Trapanese – e che, nelle forme più precoci, può compromettere in modo drammatico lo sviluppo motorio e cognitivo dei bambini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trapanese: “Screening neonatale per la MLD, depositata mozione in Consiglio regionale” Notizie correlate Leggi anche: La riforma regionale. In consiglio comunale mozione unanime per sanità e ospedale Caregiver in Campania, due proposte di legge Consiglio regionale: D’Errico (Lista Fico) e Trapanese (M5S)Due proposte di legge sui caregiver al Consiglio regionale della Campania: registro, card, supporto psicologico e contributi. Una raccolta di contenuti Screening neonatale per la MLD, Trapanese porta la proposta in Regione: La diagnosi precoce può salvare viteHo presentato una mozione, in Consiglio regionale, per chiedere alla Giunta di avviare un progetto pilota di screening neonatale per la Leucodistrofia Metacromatica, una malattia rara, gravissima e p ... ilvescovado.it Screening neonatale in tutta Italia per la MLD: il progetto Telethon diventa nazionale. Un passo importanteRoma, 19 dicembre 2025 – Approvato l’emendamento alla manovra finanziaria lo screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica (MLD), una rara malattia genetica neurodegenerativa. A partire dal ... quotidiano.net