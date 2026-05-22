Ordigno bellico nel Comune di Manfredonia partite le operazioni di sgombero e bonifica
Nella giornata di oggi, nel Comune di Manfredonia, sono iniziate le operazioni di sgombero e bonifica di un ordigno bellico rinvenuto in una zona urbana. Le autorità locali hanno predisposto le procedure di sicurezza e hanno evacuato temporaneamente le abitazioni e le attività commerciali nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti personale specializzato e forze dell'ordine per garantirne l'estrazione e lo smaltimento dell'ordigno, che risale probabilmente al periodo bellico.
MANFREDONIA – Il Sindaco, Dott. Domenico La Marca, ha firmato un'ordinanza d'urgenza per l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. Il provvedimento si è reso necessario per coordinare le delicate operazioni di sgombero, despolettamento e trasporto di un ordigno bellico inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto in località Onoranza. Le operazioni sul campo sono state affidate agli specialisti dell'11° Reggimento Genio Guastatori, coadiuvati dalle forze dell'ordine e dal volontariato locale. Per garantire l'incolumità pubblica e permettere agli... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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