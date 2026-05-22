Ordigno bellico nel Comune di Manfredonia partite le operazioni di sgombero e bonifica

Nella giornata di oggi, nel Comune di Manfredonia, sono iniziate le operazioni di sgombero e bonifica di un ordigno bellico rinvenuto in una zona urbana. Le autorità locali hanno predisposto le procedure di sicurezza e hanno evacuato temporaneamente le abitazioni e le attività commerciali nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti personale specializzato e forze dell'ordine per garantirne l'estrazione e lo smaltimento dell'ordigno, che risale probabilmente al periodo bellico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui