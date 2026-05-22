Ordigno bellico ritrovato nel Foggiano | artificieri rimuovono bomba ad alto potenziale esplosivo
Nella giornata di oggi, 22 maggio, è stata portata a termine con successo un’operazione di bonifica in un’area del Foggiano, dove un residuato bellico risalente al secondo conflitto mondiale era stato rinvenuto. La scoperta si è verificata nel comune di Manfredonia, in località Onoranza. Artificieri specializzati hanno rimosso un ordigno esplosivo di alto potenziale, garantendo la messa in sicurezza dell’area e la fine delle operazioni di bonifica.
Si è conclusa con successo, nella giornata di oggi, 22 maggio, l’operazione di bonifica di un residuato bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto nel comune di Manfredonia, in località Onoranza. La bomba d’aereo di fabbricazione inglese, ad alto potenziale esplosivo e del peso di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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