Ordigno bellico ritrovato nel Foggiano | artificieri rimuovono bomba ad alto potenziale esplosivo

Nella giornata di oggi, 22 maggio, è stata portata a termine con successo un’operazione di bonifica in un’area del Foggiano, dove un residuato bellico risalente al secondo conflitto mondiale era stato rinvenuto. La scoperta si è verificata nel comune di Manfredonia, in località Onoranza. Artificieri specializzati hanno rimosso un ordigno esplosivo di alto potenziale, garantendo la messa in sicurezza dell’area e la fine delle operazioni di bonifica.

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