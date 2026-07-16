Un monito non basta | il vademecum gender per i pediatri è proprio da ritirare

Da laverita.info 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vademecum per i pediatri sul gender è stato ritirato. Il documento, che trattava di disforia di genere prepubere e terapia affermativa, era stato distribuito senza misure di chiarimento o approfondimento. La decisione di rimuoverlo è stata presa dopo le proteste di professionisti e associazioni. Nessun altro testo simile è stato pubblicato o distribuito. La vicenda ha suscitato molte polemiche, con richieste di maggiore chiarezza e trasparenza.

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Non può e non deve finire così. Non può finire a tarallucci e vino, con una generica esortazione alla prudenza e all’approfondimento in tema di disforia di genere prepubere e terapia affermativa. La pubblicazione del documento «Oltre lo sguardo», ad opera di Sip (Società italiana di pediatria) e Acp (Associazione culturale pediatri) è di una gravità culturale e sociale che deve essere riparata in modo rigoroso e assoluto.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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