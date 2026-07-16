Un monito non basta | il vademecum gender per i pediatri è proprio da ritirare

Notizia in breve

Un vademecum per i pediatri sul gender è stato ritirato. Il documento, che trattava di disforia di genere prepubere e terapia affermativa, era stato distribuito senza misure di chiarimento o approfondimento. La decisione di rimuoverlo è stata presa dopo le proteste di professionisti e associazioni. Nessun altro testo simile è stato pubblicato o distribuito. La vicenda ha suscitato molte polemiche, con richieste di maggiore chiarezza e trasparenza.