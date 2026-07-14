Guerra sul manuale gender per i pediatri

Da laverita.info 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La garante per l’infanzia ha criticato la nuova guida Lgbt destinata ai pediatri, realizzata dalle associazioni Sip e Acp. La sua presa di posizione si basa su un giudizio negativo sulla documentazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La discussione riguarda quindi il manuale che mira a fornire indicazioni ai professionisti sulla questione gender nei bambini. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle reazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La garante per l’infanzia, Marina Terragni, boccia la nuova guida Lgbt redatta dalle associazioni pediatriche Sip (Società italiana di pediatria) e Acp (Associazione culturale pediatri). Definito un testo privo di basi scientifiche aggiornate e ideologicamente orientato, il documento «Oltre lo sguardo – Guida pratica su varianza di genere, orientamenti sessuali e omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente» favorirebbe la transizione sociale precoce di minori fin dai 3 anni. Terragni richiama i severi allarmi del WPath, (World professional association for transgender health, l’organizzazione scientifica che promuove la salute, l’assistenza e il benessere delle persone transgender), sollecitando un immediato intervento ispettivo del ministero della Salute a tutela dei bambini. 🔗 Leggi su Laverita.info

guerra sul manuale gender per i pediatri
© Laverita.info - Guerra sul manuale gender per i pediatri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guerra sul manuale gender per i pediatri | Tivù Verità

Video Guerra sul manuale gender per i pediatri | Tivù Verità

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pro Vita ai pediatri: «Ritirare Guida Gender su bambini trans»

Manuale di gestione documentale e Intelligenza Artificiale: aggiornamento e limiti per DS, DSGA e AA. Scarica: nomine responsabili e integrazione manualeL’intelligenza artificiale viene introdotta negli uffici di segreteria come nuovo elemento organizzativo da regolamentare, non come strumento per...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web