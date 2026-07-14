guerra sul manuale gender per i pediatri

La garante per l’infanzia ha criticato la nuova guida Lgbt destinata ai pediatri, realizzata dalle associazioni Sip e Acp. La sua presa di posizione si basa su un giudizio negativo sulla documentazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La discussione riguarda quindi il manuale che mira a fornire indicazioni ai professionisti sulla questione gender nei bambini. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle reazioni.

La garante per l’infanzia, Marina Terragni, boccia la nuova guida Lgbt redatta dalle associazioni pediatriche Sip (Società italiana di pediatria) e Acp (Associazione culturale pediatri). Definito un testo privo di basi scientifiche aggiornate e ideologicamente orientato, il documento «Oltre lo sguardo – Guida pratica su varianza di genere, orientamenti sessuali e omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente» favorirebbe la transizione sociale precoce di minori fin dai 3 anni. Terragni richiama i severi allarmi del WPath, (World professional association for transgender health, l’organizzazione scientifica che promuove la salute, l’assistenza e il benessere delle persone transgender), sollecitando un immediato intervento ispettivo del ministero della Salute a tutela dei bambini. 🔗 Leggi su Laverita.info

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