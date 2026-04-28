A Borgo San Lorenzo torna Mugello da Fiaba festival di letteratura teatro musica arte e creatività

Torna a Borgo San Lorenzo (FI) la dodicesima edizione di Mugello da Fiaba, il festival dedicato a bambini e ragazzi che unisce letteratura, teatro, musica e creatività in sette giorni ricchi di eventi. Dal 4 al 10 maggio giornate ricchissime di eventi per quello che è ormai un appuntamento fisso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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